Росіяни здійснили 1403 авіаційні нальоти на Україну, - Міноборони
Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну здійснили 1403 авіаційні нальоти
Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Медіа Центр Україна.
"З початку бойових дій противник завдав 291 ракетний удар, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіаційних нальоти", - сказав Мотузяник.
Він зазначив, що російські окупаційні війська намагаються продовжувати стратегічну наступальну операцію проти України.
"Головні завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогом досягнуто мету на Донецькому напрямку. Противник зупинений у напрямку на Миколаїв", - констатував Мотузяник.
- Нагадаємо, 19 березня у Міноборони США заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України понад 1080 ракет.
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