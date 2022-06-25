Про це повідомив очільник Мінікульту Олександр Ткаченко в телеграмі.

"5й місяць повномасштабної війни і станом на сьогодні на "Зруйнована культурна спадщина України" МКІП зафіксувало 396 епізодів воєнних злочинів росіян проти української культурної спадщини", - наголосив він.

Відомо про повне руйнування дев'ятьох об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Загалом окупанти пошкодили в Україні 123 культурні пам'ятки. Обстріли й ракетні удари знищили 21 пам’ятку національного значення, 95 - місцевого та 7 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Також були пошкоджені чи знищені 100 об'єктів цінної історичної забудови та 144 релігійні споруди. Крім того, росіяни зруйнували в Україні 43 меморіальні пам’ятники, 31 музей і заповідник, 79 будинків культури, театрів і бібліотеку.

"Руйнування об’єктів культурної спадщини - воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 р. Ми продовжуємо привертати до злочинів росіян увагу світової спільноти, щоб ця країна була покарана та відсторонена від культурного та інформаційного життя цивілізованого світу", - наголосив Олександр Ткаченко.

29 травня Олександр Ткаченко заявив, що окупанти пошкодили в Україні понад 350 культурних пам'яток, а вартість їхнього відновлення може становити мільярди євро.

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