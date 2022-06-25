Росіяни здійснили 396 воєнних злочинів проти української культурної спадщини за час повномасштабної війни
Окупанти скоїли 396 воєнних злочинів проти культурної спадщини, зокрема пошкодили 123 культурні об'єкти за час повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив очільник Мінікульту Олександр Ткаченко в телеграмі.
"5й місяць повномасштабної війни і станом на сьогодні на "Зруйнована культурна спадщина України" МКІП зафіксувало 396 епізодів воєнних злочинів росіян проти української культурної спадщини", - наголосив він.
Відомо про повне руйнування дев'ятьох об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Загалом окупанти пошкодили в Україні 123 культурні пам'ятки. Обстріли й ракетні удари знищили 21 пам’ятку національного значення, 95 - місцевого та 7 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
Також були пошкоджені чи знищені 100 об'єктів цінної історичної забудови та 144 релігійні споруди. Крім того, росіяни зруйнували в Україні 43 меморіальні пам’ятники, 31 музей і заповідник, 79 будинків культури, театрів і бібліотеку.
"Руйнування об’єктів культурної спадщини - воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 р. Ми продовжуємо привертати до злочинів росіян увагу світової спільноти, щоб ця країна була покарана та відсторонена від культурного та інформаційного життя цивілізованого світу", - наголосив Олександр Ткаченко.
- 29 травня Олександр Ткаченко заявив, що окупанти пошкодили в Україні понад 350 культурних пам'яток, а вартість їхнього відновлення може становити мільярди євро.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе