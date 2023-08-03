Росіяни здійснили черговий обстріл Херсона: поцілили у торговий центр та медзаклад
Російська армія продовжує обстрілювати Херсон. Під час сьогоднішньої повторної атаки було зафіксовано потрапляння у торговельний центр, а також – медзаклад
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
"Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура", - повідомив голова Херсонської ОВА.
За його словами, ввечері окупанти знову здійснили обстріл міста.
"Поцілили у торговельний центр, а також – медзаклад. Попередньо, без постраждалих", - зауважив Прокудін.
- Нагадаємо, російські терористи зранку, 3 серпня, двічі вдарили з артилерії по Херсону. Через атаку щонайменше 3 пасажири тролейбуса й 4 рятувальники отримали поранення.
- Після обіду під час ворожого обстрілу у Херсоні поранення отримав волонтер із Норвегії, чоловіка шпиталізували, його життю нічого не загрожує.
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