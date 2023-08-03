Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура", - повідомив голова Херсонської ОВА.

За його словами, ввечері окупанти знову здійснили обстріл міста.

"Поцілили у торговельний центр, а також – медзаклад. Попередньо, без постраждалих", - зауважив Прокудін.