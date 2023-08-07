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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі й завели ракетоносій до пункту базування

7 серпня, 2023 понедiлок
11:05
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Станом на 7 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три ворожі кораблі, при цьому носіїв крилатих ракет типу "Калібр" серед них немає

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Нині в Азовському морі чергує один корабель.

У Середземному морі перебувають 8 кораблів, серед яких два носії "калібрів". Загальний залп складає 24 ракети.

Фото: пресслужба ВМС

 

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.

Новини
Україна
ВМСУ
крилата ракета
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