Про це повідомила пресслужба ВМС.

Нині в Азовському морі чергує один корабель.

У Середземному морі перебувають 8 кораблів, серед яких два носії "калібрів". Загальний залп складає 24 ракети.

Фото: пресслужба ВМС

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.