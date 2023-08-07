Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі й завели ракетоносій до пункту базування
Станом на 7 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три ворожі кораблі, при цьому носіїв крилатих ракет типу "Калібр" серед них немає
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Нині в Азовському морі чергує один корабель.
У Середземному морі перебувають 8 кораблів, серед яких два носії "калібрів". Загальний залп складає 24 ракети.
Фото: пресслужба ВМС
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
- 6 серпня в Чорному морі було 9 кораблів, серед них один ракетоносій із 8 "калібрами".
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