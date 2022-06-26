Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія змінила стратегію обстрілів, вони масово обстрілюють українські міста. Раніше вони випускали кілька ракет, а зараз десятки. Вони стріляють з різних точок. Саме тому ППО складно справитись з ними. Ракети, яки вони запускають, розроблялися в середині минулого століття та призначалися для знищення авіаносців, крейсерів та морських суден. Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки та швидкість до 3-4 тис. км. Тому їх важко збивати", - пояснив Денисенко.

Радник міністра МВС додав, що Росія має достатньо запасів старої радянської техніки.

"Ці ракети не точні та призначались для військових боїв. Вони несуть великі руйнування. Росії не вдається відновити виробництво калібрів та високоточної техніки, але запасів старої радянської техніки достатньо", - зауважив Денисенко.

26 червня, під час ранкових обстрілів російських окупантів, ракета пролетіла низько над Південноукраїнською АЕС. В Енергоатомі такі дії ворога назвали ядерним тероризмом

У неділю, 26 червня, сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл

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