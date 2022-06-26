Ракета, яка, ймовірно, летіла в Київ із півдня була помічена на критично низькій висоті від Південноукраїнською АЕС, - Енергоатом
26 червня, під час ранкових обстрілів російських окупантів, ракета пролетіла низько над Південноукраїнською АЕС. В Енергоатомі такі дії ворога назвали ядерним тероризмом
Про це повідомляє Енергоатом.
"Сьогодні, 26 червня, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи", – йдеться в повідомленні.
Приліт зафіксували на відео з камер спостереження.
"Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росіі. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою", – додали в Енергоатомі.
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