Про це повідомляє Енергоатом.

"Сьогодні, 26 червня, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи", – йдеться в повідомленні.

Приліт зафіксували на відео з камер спостереження.

"Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росіі. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою", – додали в Енергоатомі.