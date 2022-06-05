Про це інформує в телеграмі Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Сьогодні, 5 червня 2022 року, Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у робочий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", - йдеться в повідомленні.

5 червня близько 6 ранку в Києві пролунало кілька вибухів. Внаслідок цього одна людина постраждала, її госпіталізували. Попередньо повідомлялося й про подібні звуки обстрілів у області.

Також вранці 5 червня в Одесі було неспокійно і місцеві чули вибухи.

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