Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"На тимчасово захоплених землях окупанти вимагають від всіх вчителів, школярів та їх батьків встановити месенджер Sferum, який розроблений ФСБ для контролю над населенням", - ідеться у повідомленні.

За даними Спротиву, в ньому мають вести спілкування вчителі з учнями та батьками.

"Проте цей софт розроблений дотичними до ФСБ структурами й може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника", - попередили в ЦНС.

Там закликали встановлювати цей застосунок на додатковий телефон або ігнорувати взагалі.