Росіяни змушують мешканців ТОТ завантажувати на телефони месенджер, який шпигує за користувачами
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України змушують людей завантажувати на телефони месенджер, який збирає про них дані й передає ФСБ
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"На тимчасово захоплених землях окупанти вимагають від всіх вчителів, школярів та їх батьків встановити месенджер Sferum, який розроблений ФСБ для контролю над населенням", - ідеться у повідомленні.
За даними Спротиву, в ньому мають вести спілкування вчителі з учнями та батьками.
"Проте цей софт розроблений дотичними до ФСБ структурами й може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника", - попередили в ЦНС.
Там закликали встановлювати цей застосунок на додатковий телефон або ігнорувати взагалі.
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