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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець, - Буданов про застосування ЗСУ HIMARS

Росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець, - Буданов про застосування ЗСУ HIMARS

25 липня, 2022 понедiлок
06:35
війна з Росією

Реактивні системи залпового вогню HIMARS значно допомагають українським військовим знищувати окупантів. І росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає Washington Post

Він зазначив, що найбільш далекобійною системою, яка зараз перебуває на озброєнні України, є радянська "Точка-У" із максимальною дальністю близько 120 км, але "їх залишилося дуже мало". Їм на заміну прийшли РСЗВ HIMARS, на які Україна робить велику ставку.

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"Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми використовуватимемо їх. І росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець", - наголосив Буданов.

Він додав, що "ми не втратили жодного HIMARS, попри те, що заявляли росіяни".

  • 22 липня у Пентагоні заявили, що заяви Росії про знищення чотирьох українських ракетних систем HIMARS – це неправда.

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Україна
Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
HIMARS
Кирило Буданов
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