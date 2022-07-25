Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає Washington Post.

Він зазначив, що найбільш далекобійною системою, яка зараз перебуває на озброєнні України, є радянська "Точка-У" із максимальною дальністю близько 120 км, але "їх залишилося дуже мало". Їм на заміну прийшли РСЗВ HIMARS, на які Україна робить велику ставку.

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"Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми використовуватимемо їх. І росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець", - наголосив Буданов.

Він додав, що "ми не втратили жодного HIMARS, попри те, що заявляли росіяни".

22 липня у Пентагоні заявили, що заяви Росії про знищення чотирьох українських ракетних систем HIMARS – це неправда.

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