Росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець, - Буданов про застосування ЗСУ HIMARS
Реактивні системи залпового вогню HIMARS значно допомагають українським військовим знищувати окупантів. І росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець
Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає Washington Post.
Він зазначив, що найбільш далекобійною системою, яка зараз перебуває на озброєнні України, є радянська "Точка-У" із максимальною дальністю близько 120 км, але "їх залишилося дуже мало". Їм на заміну прийшли РСЗВ HIMARS, на які Україна робить велику ставку.
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"Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми використовуватимемо їх. І росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець", - наголосив Буданов.
Він додав, що "ми не втратили жодного HIMARS, попри те, що заявляли росіяни".
- 22 липня у Пентагоні заявили, що заяви Росії про знищення чотирьох українських ракетних систем HIMARS – це неправда.
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