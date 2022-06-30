Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, росіяни витрачають практично всі зусилля на захоплення Лисичанська, обстрілюючи його з усіх наявних видів озброєння. У місті складно знайти безпечне місце. Упродовж 30 червня окупанти здійснили кілька авіанальотів на Лисичанськ, спричинивши дуже багато руйнувань.

"Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції. У місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, у районі Верхньокам’янки вчора одну ДРГ було знешкоджено. Також пошкоджена така кількість будинків, що вже не встигають підраховувати. У підвальному приміщенні одного із них після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя", - наголосив голова ОВА.

Крім того, загарбники не припиняють обстрілювати територію вздовж Сіверського Дінця. Постраждали береги і з боку Сєверодонецька, і з боку Лисичанська. Майже постійно під ворожим волгнем перебуває район Донсоди.

"Ворог не полишає намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ - Бахмут. 29 червня ним обстріляна цивільна інфраструктура Лисичанська та Верхньокам’янки. Сьогодні зранку росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу", - зазначив Сергій Гайдай.

Станом на 30 червня в Лисичанськуна Луганщині перебуває близько 15 тис. цивільних, у місті триває "тиха" евакуація.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb