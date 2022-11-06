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Головна Культура Росіяни знищили відомий мурал у Маріуполі, - Андрющенко

Росіяни знищили відомий мурал у Маріуполі, - Андрющенко

6 листопада, 2022 неділя
17:37
Культура Мурал "Мілана"

Окупанти в Маріуполі закрили будівельними матеріалами мурал, присвячений жертвам російської агресії

Про це в телеграм повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мурал "Мілана" повністю знищено. Відновлення після проведених робіт - неможливо навіть в майбутньому. Справжня велич російської культури",- пише Андрющенко.

Нагадаємо, що мурал на проспекті Миру, 101 в Маріуполі - робота київського художника Олександра Корбана. На фасаді багатоповерхівки він зобразив Мілану Абдурашитову, дівчинку, яка постраждала під час ворожого обстрілу мікрорайону "Східний" у 2015 році.

Через атаку окупантів Мілана втратила ногу, її мати загинула. 

За три роки Корбан створив мурал із зображенням Мілани, робота стала символом трагедії та злочинів, що вчинили війська РФ на території України. 

"Офіційним приводом окупанти назвали "відновлення теплового контуру". Насправді – намагання знищити пам‘ять про власні злочини та обстріл нашого міста ще у 2015 році. Адже мурал став символом трагедії війни та надії на мир й відновлення", – стверджують у міській раді Маріуполя. 

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Маріуполь
війна з Росією
окупанти
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