Росіяни знищили відомий мурал у Маріуполі, - Андрющенко

Про це в телеграм повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мурал "Мілана" повністю знищено. Відновлення після проведених робіт - неможливо навіть в майбутньому. Справжня велич російської культури",- пише Андрющенко.

Нагадаємо, що мурал на проспекті Миру, 101 в Маріуполі - робота київського художника Олександра Корбана. На фасаді багатоповерхівки він зобразив Мілану Абдурашитову, дівчинку, яка постраждала під час ворожого обстрілу мікрорайону "Східний" у 2015 році.

Через атаку окупантів Мілана втратила ногу, її мати загинула.

За три роки Корбан створив мурал із зображенням Мілани, робота стала символом трагедії та злочинів, що вчинили війська РФ на території України.

"Офіційним приводом окупанти назвали "відновлення теплового контуру". Насправді – намагання знищити пам‘ять про власні злочини та обстріл нашого міста ще у 2015 році. Адже мурал став символом трагедії війни та надії на мир й відновлення", – стверджують у міській раді Маріуполя.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb