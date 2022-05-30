Росіяни знову обстріляли Харків, є поранені

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

30 травня 2022 року російські військові обстріляли Київський район м. Харкова. Під вогнем опинились дев‘ять вулиць. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє мирних мешканців: 16-річний хлопець та двоє чоловіків. Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків та господарських споруд. Крім того, сталась пожежа гаражних боксів площею майже 400 кв.м.

Прокурори повідомляють, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

30 травня унаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу “Тольятті – Одеса” на Донеччині.

11 травня внаслідок російських обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою біля Краматорська.

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