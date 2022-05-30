На Донеччині стався витік аміаку
У Бахмутському районі Донецької області стався витік аміаку
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
"Внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу “Тольятті – Одеса”. Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута", - написав голова ОВА.
"Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає", - підсумував Кириленко.
Згодом він повідомив, що загрози для Бахмута немає
"Рятувальники провели обстеження - на відтинку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік - незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км", - написав Кириленко.
Голова ОВА зазначив, що у зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.
До ліквідації наслідків аварії залучено 45 фахівців та 9 автоцистерн.
- 11 травня внаслідок російських обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою біля Краматорська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.78
Купівля 34.78Продаж 35.87
-
EUR
Купівля 36.81Продаж 38.27
- Актуальне
- Важливе