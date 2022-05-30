На Донеччині стався витік аміаку

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу “Тольятті – Одеса”. Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута", - написав голова ОВА.

"Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає", - підсумував Кириленко.

Згодом він повідомив, що загрози для Бахмута немає

"Рятувальники провели обстеження - на відтинку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік - незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км", - написав Кириленко.

Голова ОВА зазначив, що у зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.

До ліквідації наслідків аварії залучено 45 фахівців та 9 автоцистерн.

11 травня внаслідок російських обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою біля Краматорська.