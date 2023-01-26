Росіяни знущаються та б'ють примусово мобілізованих жителей окупованих територій, що призводить до смертей, - Маляр
Заступниця міністра оборони України розповіла, що рашисти на тимчасово загарбаних територіях продовжують примусову мобілізацію чоловіків до російського війська
Про це інформує в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Примусово мобілізовані українці найбільше зазнають зневажливого ставлення та насилля зі сторони росіян.
"Характерним явищем у підрозділах російських окупаційних військ є знущання та завдання тілесних ушкоджень мобілізованим, які обліковуються як побутові травми, у тому числі й випадки, які призвели до смертей внаслідок нестатутних відносин між військовослужбовцями", - наголошує Маляр.
Крім того, керівництво армії РФ направляє мобілізованих на передову практично без забезпечення та підготовки. Це призводить до масових поранень і зрештою втрат, адже більшість з них помирає через ненадання своєчасної первинної медичної допомоги.
- 18 січня у Центрі національного спротиву розповіли інформацію, що для того, аби виконати показники по мобілізації, російські військкомати мобілізують навіть наркозалежних.
- 20 січня стало відомо, що українців, яких російські окупанти вивезли на території Росії, паспортизують за новим місцем проживання.
- Путін розглядає можливість ще однієї хвилі мобілізації із призивом до 200 000 осіб, в Кремлі поспішили спростувати це повідомлення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.5Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе