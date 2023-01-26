Про це інформує в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Примусово мобілізовані українці найбільше зазнають зневажливого ставлення та насилля зі сторони росіян.

"Характерним явищем у підрозділах російських окупаційних військ є знущання та завдання тілесних ушкоджень мобілізованим, які обліковуються як побутові травми, у тому числі й випадки, які призвели до смертей внаслідок нестатутних відносин між військовослужбовцями", - наголошує Маляр.

Крім того, керівництво армії РФ направляє мобілізованих на передову практично без забезпечення та підготовки. Це призводить до масових поранень і зрештою втрат, адже більшість з них помирає через ненадання своєчасної первинної медичної допомоги.