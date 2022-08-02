Росіяни зосередили сили на Бахмутському напрямку, проте їхній морально-психологічний стан порушений, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.



"У росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмуту. Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку. Але шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі", - зауважив він.

За словами Гайдая, у росіян порушений морально-психологічний стан, через те, що їх наступ не має очікуваного успіху.



"Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак", - розповів голова ОВА.

Так, за 1 серпня ворогом нанесені два потужних ракетних удари - загалом випущено вісім ракет. Також зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах. Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки.

"Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ. Так за минулу добу відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти. Збройна допомога західних партнерів гарно допомагає деморалізувати росіян", - додав Гайдай.

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