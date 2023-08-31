Росіяни зранку вдарили по Харківщині: поранений чоловік

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років", - йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов зазначив, що вночі терористи атакували селище Вільхівка Куп'янського району. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено будинок, що не експлуатується. Там сталася пожежа.