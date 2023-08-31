Росіяни зранку вдарили по Харківщині: поранений чоловік
Зранку 31 серпня російські окупанти атакували смт Борова Ізюмського району Харківської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранений чоловік
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років", - йдеться у повідомленні.
Також Синєгубов зазначив, що вночі терористи атакували селище Вільхівка Куп'янського району. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено будинок, що не експлуатується. Там сталася пожежа.
- Уранці вівторка, 29 серпня, російські окупанти атакували місто Куп'янськ Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, ще один отримав поранення.
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