Російська акція з вибухом над Кремлем мала дві цілі, які провалились, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Більшість експертів прийшли до висновку, що вибух над Кремлем - це кремлівська провокація. Ця провокація мала дві цілі й обидві вони провалились. Перша - підняти бойовий дух населення Росії. Але перегляд патріотичних каналів РФ показав, що реакція є зворотною. Масова реакція росіян – це обурення бездарністю російських військових, нездатністю захистити від українських дронів. Загнати на пункти збору натхненних та обурених мобілізованих росіян не вдалося", - зазначив Піонтковський.

За словами політолога, також у Кремлі хотіли загострити стосунки України із союзниками.

"Не вдалося і друге завдання - це міжнародний аспект, який ще більше провалився. Американці постійно рекомендували не завдавати ударів, особливо американською зброєю, по території РФ. Чудовою була реакція Блінкена. Він сказав, що не вірить жодному слову росіян та наголосив на зовсім новій для американців формулою - це справа України, які способи оборони обирати від агресії й способи для звільнення своєї території від окупантів. Це те, що Блінкен завжди відстоював всередині адміністрації, але ніколи не висловився так впевнено", - підкреслив Піонтковський.