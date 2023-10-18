Російська армія атакувала Харків: поранена жінка, в місті виникли проблеми зі світлом

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом", - написав він.

За словами мера, відповідні служби відразу після "прильоту" почали роботу зі стабілізації напруги.

Як додав Терехов, ворог попередньо атакував Індустріальний район міста. Згодом він уточнив, що внаслідок ракетного удару по Харкову отримала поранення одна жінка.

Цю інформацію підтвердив очільник ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що постраждала - це цивільна жінка 67 років. Вона отримала осколкові поранення і зараз шпиталізована до медичної установи.

Синєгубов додав, що внаслідок російського обстрілу є пошкодження електромережі. Тип озброєння зараз встановлюється. Фахівці екстрених служб працюють на місці удару.

Раніше Синєгубов також заявив про атаку на Харківщину. Він закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів", - наголосив голова ОВА.