Про це у telegram повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Костянтинівка знову під російськими обстрілами. Вже зараз відомо про щонайменше 6 поранених, пошкоджено приватні будинки та газопровід. За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували РСЗВ "Ураган", - написав очільник області.

Він також зазначив, що на місці працюють рятувальники та закликав місцевих мешканців евакуюватися з області.

У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.