Російська армія обстріляла Костянтинівку: шестеро поранених, пошкоджені будинки та газогін
На Донеччині місто Костянтинівка знову під обстрілами армії РФ, у результаті чого вже шість поранених цивільних, пошкоджено газопровід і житлові будинки
Про це у telegram повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Костянтинівка знову під російськими обстрілами. Вже зараз відомо про щонайменше 6 поранених, пошкоджено приватні будинки та газопровід. За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували РСЗВ "Ураган", - написав очільник області.
Він також зазначив, що на місці працюють рятувальники та закликав місцевих мешканців евакуюватися з області.
У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.
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