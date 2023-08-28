Російська армія обстріляла село на Херсонщині: загинула жінка, поранено чоловіка
Уранці понеділка, 28 серпня, російські військові завдали удару по селу Садове Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, ще одного чоловіка шпиталізували
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що близько 10:40 росіяни випустили снаряди по житловому будинку у населеному пункті.
Від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на подвірʼї домівки.
Крім того, травми отримав 58-річний місцевий житель. Його шпиталізували з пораненням живота та ноги. Зараз стан чоловіка оцінюють як тяжкий.
- Також уранці російські терористи здійснили атаку на промисловий об'єкт Полтавщини, через що загинули дві людини, ще 5 отримали поранення. Також окупанти обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого зруйновані будинки.
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