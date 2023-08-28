Російська армія обстріляла село на Херсонщині: загинула жінка, поранено чоловіка

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що близько 10:40 росіяни випустили снаряди по житловому будинку у населеному пункті.

Від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на подвірʼї домівки.

Крім того, травми отримав 58-річний місцевий житель. Його шпиталізували з пораненням живота та ноги. Зараз стан чоловіка оцінюють як тяжкий.