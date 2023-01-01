Російська армія вбила в Україні 452 дитини, 876 - поранила

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у telegram.

"Станом на ранок 1 січня 2023 року більше ніж 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 452 дитини загинуло та понад 876 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Ці дані не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Зокрема повідомляється, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

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Під час фіксації злочинів російських загарбників у Херсонській області встановлено загибель двох хлопців віком 13 та 17 років.

31 грудня внаслідок ракетної атаки ворога на Запоріжжя була поранення 14-річна дівчинка.

Також 31 грудня через артобстріл Херсона дістали поранення двоє дітей віком 12 та 13 років.

30 грудня внаслідок артобстрілу військами РФ села Дальнє Донецької області була поранена 13-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами Росії пошкоджені 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновані повністю.

14 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що за підтвердженими даними нині у РФ перебуває понад 12 тисяч українських дітей, з них близько 8600 – примусово депортовані.

Станом на 23 грудня було відомо, що на Херсонщині з моменту деокупації слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців, 17 із них – діти.

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