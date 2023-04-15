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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Російська армія вдарила з важкої артилерії по громаді на Дніпропетровщині

Російська армія вдарила з важкої артилерії по громаді на Дніпропетровщині

15 квітня, 2023 субота
07:58
Війна з Росією ракета

Війська РФ обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області

Про це повідомив у telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор вдарив по Нікопольському району - Мирівській громаді. З важкої артилерії туди прилетіло 10 снарядів. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив він.

Нині рятувальники обстежують територію і з'ясовують наслідки обстрілу.

  • У четвер, 13 квітня, ворог тричі вдарив з авіації по Оріхову на Запоріжжі. Пошкоджено приватний сектор, багатоповерхівки та місцеву фабрику.
  • Протягом 14 квітня росіяни скинули на Сумщину 6 вибухових пристроїв. Пошкоджено домоволодіння та три автівки.
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
Військові новини
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