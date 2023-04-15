Про це повідомив у telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор вдарив по Нікопольському району - Мирівській громаді. З важкої артилерії туди прилетіло 10 снарядів. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив він.

Нині рятувальники обстежують територію і з'ясовують наслідки обстрілу.