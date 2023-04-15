Російська армія вдарила з важкої артилерії по громаді на Дніпропетровщині
Війська РФ обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області
Про це повідомив у telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі агресор вдарив по Нікопольському району - Мирівській громаді. З важкої артилерії туди прилетіло 10 снарядів. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив він.
Нині рятувальники обстежують територію і з'ясовують наслідки обстрілу.
- У четвер, 13 квітня, ворог тричі вдарив з авіації по Оріхову на Запоріжжі. Пошкоджено приватний сектор, багатоповерхівки та місцеву фабрику.
- Протягом 14 квітня росіяни скинули на Сумщину 6 вибухових пристроїв. Пошкоджено домоволодіння та три автівки.
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