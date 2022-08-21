Російська армія вже видихається і це помітно на Донецькому напрямку, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
Лейтенант Нацгвардії, боєць батальйону "Свобода" Володимир Назаренко зауважив, що у противника вже закінчується піхота та сили наступати
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За останній час противник не зрушив лінію фронту. Вони продовжують використовувати тактику тотальних руйнувань, використовуючи тонни боєприпасів. Російська армія вже видихається і це помітно на Донецькому напрямку", - зауважив Назаренко.
За його словами треба говорити про контратаки ЗСУ, які вже відбуваються на Херсонщині та Харківщині.
"На жаль, вони ще зберігають можливість нарощувати інтенсивність у конкретних точках, тобто вони концентрують шалену кількість стволів та боєприпасів в одному місці, але не мають просування", - підкреслив Назаренко.
- З 13 до 19 серпня ВМС ЗСУ знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків, три танки і два командно-спостережні пункти.
- На Донеччині 20 серпня ВМС ЗСУ поранили й убили 12 окупантів, два ворожі танки, авто з боєкомплектом, самохідну гаубицю "Гіацинт-С"
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