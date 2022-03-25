Російська еліта прагне відхреститися від рішень щодо війни проти України, - Подоляк

Про це він написав у твітері.



"Дмитро Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент Росії. Важливий симптом - панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", - наголосив Михайло Подоляк.

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