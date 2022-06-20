Російська операція щодо взяття під повний контроль Донбасу зазнає краху, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що у Сєверодонецьк ворог стягує потужні далекобійні системи
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог вичерпав тили з особовим складом у Сєверодонецьку та підтягує системи "точка-у" та "піон". Це потужні далекобійні системи з яких противник може здійснювати удари по Сєверодонецьку. Інститут вивчення війни говорить про те, що росіянам не вдається забезпечити контроль над Сєверодонецьком. Це одне з міст, де так ефективно ЗСУ тримає оборону. Це означає, що операція росіян, яка пов‘язана з контролем над Донбасом, зазнає краху", - зазначив експерт.
Також Сергій Згурець додав, що ризики оточення Сєверодонецька зберігаються.
"Ці ризики розуміє й керівництво ЗСУ. Ця ділянка обережно коментується Генеральним штабом. Там ведуться штурмові дії, ми стримаємо й нанесемо враження ворожій силі противника. Українська армія не використовує всі резерви й це означає, що запас техніки та особового складу нам дозволяє утримувати Сєверодонецьк", - зауважив експерт.
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