Російська пропаганда запустила новий наратив про гоніння канонічної православної церкви

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ми всі молились, щоб Володимир Зеленський став президентом, тому просимо, щоб він нашу Лавру не ображав, а захищав", - йдеться у заяві духовенства УПЦ МП.

Цю заяву підхопили проросійські ЗМІ й тепер підносять ситуацію під виглядом гоніння канонічної православної церкви.

"Зроблено все так, що аудиторія повинна самостійно дійти висновку, начебто "священна війна" неминуча. Кремль вміло маніпулює темою церкви, виставляючи своїх підлеглих в ролі жертви. А також використовує дану тему для нагнітання ситуації та збільшення аудиторії прихильників, які підуть "рятувати" православних українців", - пояснює ЦПД.