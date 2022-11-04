Російська ракета знову влучила в об'єкт енергетики України. Пошкодження суттєві, але без жертв
У п'ятницю росіяни здійснили черговий ракетний удар по одному із підприємств компанії "ДТЕК Енерго"
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Сьогодні від ракетних обстрілів вчергове постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго. Це вже 12-та атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць. За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих пошкоджень. Після закінчення обстрілів працівники ДТЕК оперативно розпочнуть ремонтні роботи.
У компанії також повідомили, що з міркувань безпеки на об’єктах перебувають тільки критично необхідні співробітники. Решта працює у віддаленому режимі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 38.49Продаж 39.48
- Актуальне
- Важливе