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Російська ядерна рулетка знову випробовує на міцність наших атомників, - Галущенко про знеструмлення Запорізької АЕС

12 жовтня, 2022 середа
13:46
війна з Росією Герман Галущенко та місія МАГАТЕ на ЗАЕС

Міністр енергетики Галущенко заявив, що знеструмлення Запорізької атомної електростанції це російська ядерна рулетка, яка знову випробовує на міцність українських атомників

Про це написав у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Запорізька атомна станція через російські обстріли знову залишилась без живлення від енергосистеми України. Російська ядерна рулетка знову випробовує на міцність наших атомників. Станція в блекауті, працює на дизель-генераторах", – Галущенко коментує чергове знеструмлення ЗАЕС внаслідок обстрілу армії РФ.

Галущенко зазначив щодо заяви лідерів "Групи семи" – світ визначив відповідального за можливу атомну катастрофу. Вона може бути спричинена тривалою окупацією, постійним тиском на персонал та обстрілами об’єкта й електропередач.

"Така заява стане суттєвим важелем у подальших судах над Росією, що чинить на території України злочини, з якими ще не стикався сучасний світ у своїх війнах. Але світові, в першу чергу – Європі потрібна термінова деокупація і демілітаризація станції, яка просто зараз знову знеструмлена. І це може привести до ядерної катастрофи. Світ має терміново вводити санкції проти російської атомної галузі – тільки жорстким тиском ми зможемо зупинити Росію, країну ядерного терориста!" – додав міністр.

  • 15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.
  • 26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.
  • 30 вересня Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка повідомив, що окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом, щоб і надалі працювати на станції.
  • Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки. 
  • 12 жовтня о 08:59 внаслідок російських обстрілів пошкоджена підстанція, Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою.  

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російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
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