Російська ядерна рулетка знову випробовує на міцність наших атомників, - Галущенко про знеструмлення Запорізької АЕС
Міністр енергетики Галущенко заявив, що знеструмлення Запорізької атомної електростанції це російська ядерна рулетка, яка знову випробовує на міцність українських атомників
Про це написав у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Запорізька атомна станція через російські обстріли знову залишилась без живлення від енергосистеми України. Російська ядерна рулетка знову випробовує на міцність наших атомників. Станція в блекауті, працює на дизель-генераторах", – Галущенко коментує чергове знеструмлення ЗАЕС внаслідок обстрілу армії РФ.
Галущенко зазначив щодо заяви лідерів "Групи семи" – світ визначив відповідального за можливу атомну катастрофу. Вона може бути спричинена тривалою окупацією, постійним тиском на персонал та обстрілами об’єкта й електропередач.
"Така заява стане суттєвим важелем у подальших судах над Росією, що чинить на території України злочини, з якими ще не стикався сучасний світ у своїх війнах. Але світові, в першу чергу – Європі потрібна термінова деокупація і демілітаризація станції, яка просто зараз знову знеструмлена. І це може привести до ядерної катастрофи. Світ має терміново вводити санкції проти російської атомної галузі – тільки жорстким тиском ми зможемо зупинити Росію, країну ядерного терориста!" – додав міністр.
- 15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.
- 26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.
- 30 вересня Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка повідомив, що окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом, щоб і надалі працювати на станції.
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- 12 жовтня о 08:59 внаслідок російських обстрілів пошкоджена підстанція, Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою.
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