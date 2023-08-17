Про це Єрмак написав у telegram.

"Два збитих сьогодні російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів. Військові постійно говорять, що росіяни активно використовують їх на фронті, щоб мати перевагу в повітрі і наносити удари по позиціям Сил оборони", - зазначив він.

За словами Єрмака, фахівці встановили, що російські гвинтокрили містять високотехнологічні компоненти з країн Заходу та Азії, зокрема, йдеться про чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флешпам'ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори та мікросхеми.

Керівник Офісу президента наголосив, що Україна вивчає шляхи, які дозволяють РФ отримувати ці компоненти. Крім того, група Макфола — Єрмака надала інформацію партнерам і вона частково відображена у вже застосованих проти Росії санкціях. Найближчим часом буде опублікований документ з додатковими санкційними пропозиціями.

"Санкції проти РФ потрібно посилювати. Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Збивати Ка-52 - це чудово. Але набагато краще - позбавити Росію можливостей його виробляти", - додав він.