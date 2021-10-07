Російські хакери намагалися атакувати американські урядові мережі
Російські хакери останніми місяцями намагалися проникнути в американські та європейські урядові мережі
Про це повідомляє CNN.
Хакери використали нові інструменти та методи в деяких своїх операціях цього року.
Поки що незрозуміло, до яких даних хакери отримали доступ. Офіційний представник США сказав журналістам, що федеральні органи відстежують останні дії російських хакерів.
"Це питання піднімалося на останніх засіданнях Ради національної безпеки", - зауважив чиновник на умовах анонімності.
- Нагадаємо, що російська група хакерів скоїла напад через програмне забезпечення компанії SolarWinds, що порушило роботу майже 10 американських агентств у грудні 2020 року.
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