Російські хакери намагалися атакувати американські урядові мережі

Про це повідомляє CNN.

Хакери використали нові інструменти та методи в деяких своїх операціях цього року.

Поки що незрозуміло, до яких даних хакери отримали доступ. Офіційний представник США сказав журналістам, що федеральні органи відстежують останні дії російських хакерів.

"Це питання піднімалося на останніх засіданнях Ради національної безпеки", - зауважив чиновник на умовах анонімності.

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