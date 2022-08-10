Про це йдеться у телеграм-каналі хакерів.

Представники Killnet стверджують, що угрупованню вдалося зламати систему авторизації для співробітників Lockheed Martin і скопіювати інформацію з усіма кандидатами на роботу в концерні. До повідомлення також прикріплено декілька посилань, частина з яких не працює.

Через кілька годин після повідомлення про атаку в каналі хакерів з'явилося повідомлення, що системи порталу відновлено, але дані втрачені.

Сайт Lockheed Martin на момент появи хакерів працював коректно, ніяких зовнішніх слідів злому на ньому не було.

Як зазначає RTVI, опитані ними представникам кількох великих компаній з інформаційної безпеки не можуть підтвердити, чи був справді злом.

"Без проведення внутрішнього розслідування та доступу до IT-інфраструктури Lockheed Martin неможливо сказати, чи дійсно на них була здійснена успішна кібератака", - сказав співрозмовник одній із компаній.

Нагадаємо, 1 серпня хакери з РФ повідомили про початок "атаки нового рівня" на американську корпорацію Lockheed Martin, яка постачає в Україну РСЗВ HIMARS та ПТРК Javelin.

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