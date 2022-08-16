Російські хакери здійснили потужну атаку на сайт Енергоатома
У вівторок, 16 серпня, російські хакери здійснили найпотужнішу за час повномасштабної війни кібератаку на сайт ДП "НАЕК "Енергоатом"
Про це повідомляє у Telegram пресслужба підприємства.
"Атакували з території Російської Федерації. Російська група "народная киберармия" здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки Компанії", - йдеться у повідомленні.
Пресслужба підприємства зазначила, що атака суттєво не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною користувачам.
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