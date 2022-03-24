Російські літаки обстріляли Лисичанськ і пошкодили багато інфраструктури й житлових будинків, - Гайдай

Про заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Рашистські літаки обстріляли Лисичанськ. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється", - написав він.



За словами очільника ОВА, обстріли пошкодили багато інфраструктури та житлових будинків.



Також Сергій Гайдай попередив, що перебувати на вулиці досі небезпечно.



"Залишайтеся в укриттях! російські літаки досі в небі Луганщини!" - наголосив він.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb