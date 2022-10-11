Про це в ефірі Еспресо сказав радник міського голови Херсона Роман Головня.

"Саме з лівої частини Херсонщини надходить багато інформації про завезених мобілізованих, які сьогодні захоплюють приватне житло. Я так розумію, що це така тактика в деяких населених пунктах", - розповів він.

Радник наголосив, що росіяни проводять швидкі навчання щодо мобілізованих.

"Вони проводять якісь навчальні заходи поспішно - від копання окопів до стрільби на околицях населених пунктів. Намагаються відправити якнайшвидше цих людей на фронт зі стрілковою зброєю. Зараз частину військ вони підтягують з Криму і там було не мало мобілізованих, яких вони завозять на Лівобережжя", - сказав Головня.