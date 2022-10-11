Російські мобілізовані захоплюють приватне житло на Лівобережжі Херсонщини, - радник мера облцентру
З лівобережної частини Херсонської області надходить багато інформації про завезених мобілізованих, які захоплюють приватне житло
Про це в ефірі Еспресо сказав радник міського голови Херсона Роман Головня.
"Саме з лівої частини Херсонщини надходить багато інформації про завезених мобілізованих, які сьогодні захоплюють приватне житло. Я так розумію, що це така тактика в деяких населених пунктах", - розповів він.
Радник наголосив, що росіяни проводять швидкі навчання щодо мобілізованих.
"Вони проводять якісь навчальні заходи поспішно - від копання окопів до стрільби на околицях населених пунктів. Намагаються відправити якнайшвидше цих людей на фронт зі стрілковою зброєю. Зараз частину військ вони підтягують з Криму і там було не мало мобілізованих, яких вони завозять на Лівобережжя", - сказав Головня.
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