Російські найманці не пустили патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження біля Золотого

Про це йдеться в оперативному звіті Місії ОБСЄ.



"Уранці 20 грудня збройні формування в Луганській області не пропустили патруль Місії до електрошафи, елемента електропостачання системи відеоспостереження СММ у межах ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого", - повідомили спостерігачі.



Як зазначили у звіті, вона розташована за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення.



В ОБСЄ зауважили, що патруль складався з двох технічних фахівців і рухався з боку н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).



"Відмова сталася о 09:44 на блокпості збройних формувань біля південного краю ділянки розведення, коли член збройних формувань не пропустив патруль Місії, мотивувавши це "відсутністю попереднього сповіщення", - пояснили спостерігачі.



За їхніми словами, о 10:12 інший патруль ОБСЄ, який проїхав на місце розведення сил з підконтрольних українській владі районів, прибув до місця розміщення системи відеоспостереження Місії приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки та провів технічне обслуговування.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb