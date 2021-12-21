Російські найманці не пустили патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження біля Золотого
20 грудня окупанти не пропустили патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження Місії в районі розведення сил біля Золотого на Луганщині
Про це йдеться в оперативному звіті Місії ОБСЄ.
"Уранці 20 грудня збройні формування в Луганській області не пропустили патруль Місії до електрошафи, елемента електропостачання системи відеоспостереження СММ у межах ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого", - повідомили спостерігачі.
Як зазначили у звіті, вона розташована за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення.
В ОБСЄ зауважили, що патруль складався з двох технічних фахівців і рухався з боку н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).
"Відмова сталася о 09:44 на блокпості збройних формувань біля південного краю ділянки розведення, коли член збройних формувань не пропустив патруль Місії, мотивувавши це "відсутністю попереднього сповіщення", - пояснили спостерігачі.
За їхніми словами, о 10:12 інший патруль ОБСЄ, який проїхав на місце розведення сил з підконтрольних українській владі районів, прибув до місця розміщення системи відеоспостереження Місії приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки та провів технічне обслуговування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.93
- Актуальне
- Важливе