Про це заявив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Котін стверджує, що аварійні відключення енергоблоків АЕС 23 листопада передбачені правилами експлуатації атомних станцій, а персонал має достатню кваліфікацію для оперативних дій. Однак "це не повинно заспокоювати".

"Адже існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, що несуть обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними ракетами, та величезний ризик ураження атомних станцій", - наголошує Котін.

Президент Енергоатому стверджує, що дії РФ в Україні є ядерним шантажем всього світу, і цей злочин має бути покараним.

"На цю державу-спонсора тероризму мають бути негайно накладені додаткові жорсткі санкції, зокрема, на Росатом та афілійовані з ним структури, які є невіддільною складовою російської злочинної влади", - закликав очільник ДП "НАЕК "Енергоатом".

У заяві також йдеться, що ранком 24 листопада Запорізька АЕС отримала живлення від енергосистеми України, а дизель-генератори, на яких вона працювала раніше, відключені та перебувають в режимі чергування. На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС тривають пускові операції.

"Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено", - інформує Петро Котін.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

Спікер "Енергоатому" Леонід Олійник у коментарі зазначив, що через обстріли та зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки були відключені та працювали без генерації.

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