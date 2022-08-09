Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук написав у фейсбук.

"Поблизу Умані була збита російська ракета, яка завдала шкоди цивільній інфраструктурі. Якщо такі атаки з боку Росії відбудуться в місяці Тишрей, вони можуть спричинити, не дай Бог, багато жертв серед євреїв, які відвідують Умань з усього світу", - написав дипломат.

Нагадаємо, вранці 8 серпня під час повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала система протиповітряної оборони (ППО). Внаслідок падіння залишків збитої ракети було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 70 кв м.

Місяць тому посол Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана.

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