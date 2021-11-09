Російські офіцери на окупованому Донбасі привласнюють зарплати військових, - розвідка

Про це йдеться на сторінці ГУР у Facebook.



З початку листопада російські комісії перевіряють на якість озброєння перший та другий армійські корпуси Південного військового округу РФ та приводять окремі підрозділи у вищі ступені бойової готовності.



“Комісіями вже встановлені непоодинокі факти привласнення кадровими офіцерами ЗС РФ, які займають командні посади, значної частини коштів, призначених для виплати грошового забезпечення особовому складу підпорядкованих підрозділів”, - повідомляє ГУР.



Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.



Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російські офіцери в ОРДЛО зловживають службовим становищем і розкрадають майно, пальне та продовольство.