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Російські офіцери на окупованому Донбасі привласнюють зарплати військових, - розвідка

9 листопада, 2021 вiвторок
14:36
війна з Росією окупанти на Донбасі

Головне управління розвідки України виявило, що кадрові офіцери збройних сил РФ привласнюють заробітну плату військових, які їм підпорядковуються

Про це йдеться на сторінці ГУР у Facebook.

З початку листопада російські комісії перевіряють на якість озброєння перший та другий армійські корпуси Південного військового округу РФ та приводять окремі підрозділи у вищі ступені бойової готовності. 

“Комісіями вже встановлені непоодинокі факти привласнення кадровими офіцерами ЗС РФ, які займають командні посади, значної частини коштів, призначених для виплати грошового забезпечення особовому складу підпорядкованих підрозділів”, - повідомляє ГУР.

Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.

Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.

  • Нагадаємо, за даними української розвідки, російські офіцери в ОРДЛО зловживають службовим становищем і розкрадають майно, пальне та продовольство.
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