Російські окупанти на Донбасі вбили українського військового

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. "Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - заявили у штабі ООС.

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