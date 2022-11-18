Російські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини: сталося займання

Про це інформує в телеграмі Держприкордонслужба.

На Чернігівщині та Сумщині під вогнем рашистів опинилися прикордонні населені пункти чотирьох громад.

Відомо, що російські окупанти гатили із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

"Ворог обстрілював зі сторони населених пунктів Біла Берізка, Зернове, Локоть, Курковичі та Комаківка", - пише пресслужба.

Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків. Зокрема сталося займання.

У вівторок, 15 листопада, на Сумщині українська ППО збила ракету окупантів.

Після виходу з Херсона російські загарбники, очевидно, перекинуть сили на Донеччину, але можуть також спробувати здійснити наступ із Білорусі на Чернігівщину та Сумщину.

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