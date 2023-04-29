Російські окупанти планують запустити пороми з Криму для вивезення людей і техніки, - Чубаров
Російські загарбники планують запустити пороми з Криму, щоб вивозити з тимчасово окупованого півострова людей і техніку
Про це в етері телемарафону розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Учора розповсюджували деякі пабліки документ уряду країни-агресора. 27 квітня, буквально два дні тому, вони прийняли спеціальним розпорядженням надання великого обсягу грошей, порядку 27 млн доларів, для того, щоб зорганізувати роботу поромів додатково до діючого мосту", - зазначив Чубаров.
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Окрім цього, на його думку, це свідчить про те, що окупанти готують альтернативні шляхи відступу з Криму.
"Там чітко сказано, у розпорядженні уряду країни-агресора, що на ці гроші повинні бути запущені, здається, шість поромів для транспортування людей і техніки", - підкреслив він.
- 29 квітня Володимир Зеленський висловив переконання, що Україні вдасться повернути тимчасово окупований Крим.
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