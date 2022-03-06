Російські окупанти розстріляли волонтерів у Бучі

Російські окупанти розстріляли авто з волонтерами.

Про це повідомила зоозахисна організація UAnimals на своїй сторінці у Facebook.

"В Бучі російські окупанти розстріляли волонтерів, коли ті везли допомогу в притулок для тварин. Вічна пам’ять", - сказано в повідомленні.



На сторінці "Буча найкраще місто" повідомляють, що внаслідок обстрілу загинуло троє волонтерів.

Як повідомлялось, біля міста Охтирка російські танки розстріляли автобус із цивільним населенням.

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