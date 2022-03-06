Російські окупанти розстріляли волонтерів у Бучі
Вони везли допомогу у притулок для тварин.
Російські окупанти розстріляли авто з волонтерами.
Про це повідомила зоозахисна організація UAnimals на своїй сторінці у Facebook.
"В Бучі російські окупанти розстріляли волонтерів, коли ті везли допомогу в притулок для тварин. Вічна пам’ять", - сказано в повідомленні.
На сторінці "Буча найкраще місто" повідомляють, що внаслідок обстрілу загинуло троє волонтерів.
- Як повідомлялось, біля міста Охтирка російські танки розстріляли автобус із цивільним населенням.
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