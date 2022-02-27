Біля Охтирки російські танки розстріляли автобус з цивільними
До автобуса зараз не підпускають навіть медиків
Російські окупаційні війська продовжують атакувати Сумщину. Біля міста Охтирка російські танки розстріляли автобус із цивільним населенням. Про це повідомляє голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький."Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть", - написав він.
Сімейні лікарі пішки прямують на місце розстрілу прямо з амбулаторії. Вони намагатимуться дати першу медичну допомогу до приїзду швидкої.
Інформації щодо постраждалих наразі невідомо.
-
Нагадаємо, у Бучу прорвались російські танки, окупанти обстрілюють житлові будинки.
- Повітряні Сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі.
- СБУ оприлюднила секретні паролі і шифри російських загарбників.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе