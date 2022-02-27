Біля Охтирки російські танки розстріляли автобус з цивільними

Російські окупаційні війська продовжують атакувати Сумщину. Біля міста Охтирка російські танки розстріляли автобус із цивільним населенням. Про це повідомляє голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

"Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть", - написав він.

Сімейні лікарі пішки прямують на місце розстрілу прямо з амбулаторії. Вони намагатимуться дати першу медичну допомогу до приїзду швидкої.



Інформації щодо постраждалих наразі невідомо.

Нагадаємо, у Бучу прорвались російські танки, окупанти обстрілюють житлові будинки.

Повітряні Сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі.

СБУ оприлюднила секретні паролі і шифри російських загарбників.