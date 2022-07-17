Російські перевізники досі намагаються возити підсанкційні товари через кордон Латвії

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву представниці митного контролю Ірину Голубєву в коментарі TV3.

"Щоденно під час перевірок вантажів в обох напрямках 14-15 транспортних засобів намагаються обійти санкції", - зазначила вона.

Хоча перехідний період для більшості підсанкційних товарів сплив 10 липня і перевізники мали би знати про це, спроби провезти ці категорії вантажу не припинилися - пиломатеріали, фарби й лаки, меблі, алкоголь, предмети розкоші.

За словами Голубєвої, у таких випадках митники розвертають вантаж.

На кордонах Латвії та РФ спостерігаються великі черги. Так, на пункті пропуску "Терехово" станом на ранок 17 липня очікували 850 фур, а пропустили за попередню добу 133. На пункті пропуску "Гребнова" очікують 400 вантажівок. Можливий час очікування складає понад 150 годин.

На латвійсько-білоруському кордоні черги менші - до 200 вантажівок.

15 липня Латвія посилила правила ввезення підсанкційних товарів з Росії. Того ж дня Єврокомісія оприлюднила проєкт сьомого пакета санкцій проти Росії, який розширить список товарів подвійного призначення, заборонених для експорту в РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb