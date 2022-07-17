Російські перевізники досі намагаються возити підсанкційні товари через кордон Латвії
На латвійській митниці повідомляють, що після набрання чинності новими обмеженнями щодо ввозу до РФ певних товарів регулярно виявляють водіїв, які намагаються обійти заборону
Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву представниці митного контролю Ірину Голубєву в коментарі TV3.
"Щоденно під час перевірок вантажів в обох напрямках 14-15 транспортних засобів намагаються обійти санкції", - зазначила вона.
Хоча перехідний період для більшості підсанкційних товарів сплив 10 липня і перевізники мали би знати про це, спроби провезти ці категорії вантажу не припинилися - пиломатеріали, фарби й лаки, меблі, алкоголь, предмети розкоші.
За словами Голубєвої, у таких випадках митники розвертають вантаж.
На кордонах Латвії та РФ спостерігаються великі черги. Так, на пункті пропуску "Терехово" станом на ранок 17 липня очікували 850 фур, а пропустили за попередню добу 133. На пункті пропуску "Гребнова" очікують 400 вантажівок. Можливий час очікування складає понад 150 годин.
На латвійсько-білоруському кордоні черги менші - до 200 вантажівок.
- 15 липня Латвія посилила правила ввезення підсанкційних товарів з Росії. Того ж дня Єврокомісія оприлюднила проєкт сьомого пакета санкцій проти Росії, який розширить список товарів подвійного призначення, заборонених для експорту в РФ.
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