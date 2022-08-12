Про це заступник речника Держдепу Ведант Пател сказав журналістам під час телефонного брифінгу 11 серпня, передає Reuters.

За його словами, російські посадовці "в останні кілька тижнів" навчалися в Ірані користуватися безпілотниками. Тому США "енергійно застосовуватимуть" санкції щодо як російської, так і іранської торгівлі зброєю.

"Передача безпілотників між двома країнами потенційно підпадає під санкції відповідно до численних положень. Ми й далі неймовірно занепокоєні використанням і поширенням Іраном БПЛА. Вони використовувалися для нападу на американські війська, наших партнерів у регіоні та міжнародні транспортні організації", - наголосив Пател.

24 липня ЗМІ замайоріли інформацією, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.

Проте 26 липня координатор ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників до Росії.

Тоді ж Іран уклав з РФ ще й угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

9 серпня стало відомо про наявність інформації у США, що росіяни розпочали навчальні тренування з безпілотниками в Ірані.

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