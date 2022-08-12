English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Російські посадовці проходили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу безпілотників, - Держдеп США

Російські посадовці проходили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу безпілотників, - Держдеп США

12 серпня, 2022 п'ятниця
07:20
Світ Іранські безпілотники - ілюстративне фото

У Держдепартаменті США сказали, що російські чиновники проходили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу безпілотників між двома країнами

Про це заступник речника Держдепу Ведант Пател сказав журналістам під час телефонного брифінгу 11 серпня, передає Reuters.

За його словами, російські посадовці "в останні кілька тижнів" навчалися в Ірані користуватися безпілотниками. Тому США "енергійно застосовуватимуть" санкції щодо як російської, так і іранської торгівлі зброєю.

"Передача безпілотників між двома країнами потенційно підпадає під санкції відповідно до численних положень. Ми й далі неймовірно занепокоєні використанням і поширенням Іраном БПЛА. Вони використовувалися для нападу на американські війська, наших партнерів у регіоні та міжнародні транспортні організації", - наголосив Пател.

  • 24 липня ЗМІ замайоріли інформацією, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.
  • Проте 26 липня координатор ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників до Росії.
  • Тоді ж Іран уклав з РФ ще й угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
  • 9 серпня стало відомо про наявність інформації у США, що росіяни розпочали навчальні тренування з безпілотниками в Ірані.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Іран
війна з Росією
безпілотник
США
Читайте також:
11 серпня, 2022 четвер
У битву за сам Миколаїв ворог піде в останній момент, бо для нього привабливіше взяти повністю регіон, - полковник СБУ Костенко
11 серпня, 2022 четвер
"Ми бачили, що їм потрібен ще тиждень, два, три": Резніков пояснив, чому наступ РФ виявився несподіваним для влади України
10 серпня, 2022 середа
ISW пояснив, чому кремль не звинувачує Київ у вибухах в Криму
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.85
    Купівля 38.85
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 39.52
    Продаж 40.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
12 серпня
07:40
окупанти
Ворог має частковий успіх у напрямку Горлівка - Зайцеве, йдуть бої біля Пісків і Кодеми, - Генштаб ЗСУ
07:39
Удар по аеродрому в окупованому Криму: Forbes підрахував вартість знищеної авіатехніки росіян
Удар по аеродрому в окупованому Криму: Forbes підрахував вартість знищеної авіатехніки росіян
07:32
Микола Княжицький
Залишайтеся в Україні. Це - наша земля
06:59
Іран
Росія та Іран розширили своє стратегічне партнерство з 24 лютого: як це вплине на США та їхніх союзників
06:45
Kalush Orchestra
Kalush Orchestra скасували виступ на фестивалі у Чорногорії через російську діджейку
06:29
Представник Росії в ООН виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС
06:12
Харків обстріл
У Харкові пролунали вибухи: "прильоти" у трьох районах міста
05:45
Ліга Європи
Ліга Європи: результати всіх матчів четверга
05:30
Кислиця
Кислиця: Росіяни повинні припинити обстріли Нікополя та Марганця та допустити МАГАТЕ на ЗАЕС
05:25
Російський обстріл знищив поле пшениці на Сумщині
05:08
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
04:49
Трофей ЧС-2022
ФІФА змінила дати проведення ЧС-2022
04:14
Оновлено
Кременчук обстріл
У Кременчуку чули вибухи. Тривоги не було
02:53
Українська авіація вдарила по опорному пункту росіян на Півдні
02:29
Дніпропетровщина, Нікополь
Жителів Миколаївщини, Херсонщини і півдня Дніпропетровщини попереджають про високу загрозу обстрілів
01:58
На фото вертоліт Ка-52
Росія гелікоптерами та авіацією обстріляла звільнені населені пункти на Півдні України
01:44
Артем Довбик
"Дніпро-1" дізнався суперника в плей-офф кваліфікації Ліги Європи
01:05
окупанти Мелітополь
ЗСУ знищили штаб росіян у Мелітополі і базу в Херсоні
00:55
Бонні Дженкінс
"Тільки Росія створює небезпеку". Представниця держдепу США засудила спроби РФ спекулювати на ситуації довкола ЗАЕС
00:40
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Світ перевернувся: Данілов прокоментував засідання Радбезу ООН щодо ЗАЕС
00:31
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 серпня
00:26
Александар Вучич
Косово хоче "ліквідувати" сербів на своїх територіях. Вучич погрожує всім, "навіть НАТО"
00:11
Джамала на Євробаченні 2016
Відеозаписи Джамали вийшли у вигляді NFT
00:06
У Нацбанку Румунії працює астрологиня
2022, четвер
11 серпня
23:59
окупанти Мелітополь
Мер окупованого Мелітополя вимагає "зеленого коридору" для доправлення йодиду калію через загрозу аварії на ЗАЕС
23:46
Маріано Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ готовий очолити місію на ЗАЕС для посилення безпеки станції
23:40
Парад
98% українців впевнені в перемозі у війні, - опитування
23:13
Amnesty International
Amnesty International заперечує, що збирала дані про ЗСУ у в'язницях окупантів
23:12
Екскомандувач ЧФ РФ Ігор Осіпов
Командувача Чорноморського флоту Росії Осіпова зняли з посади, - росЗМІ
23:10
"Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму": Зеленський про черговий обстріл ЗАЕС
22:50
На фото Дмитро Кулеба
Україна та ЄС погодили параметри нового пакету санкцій проти Росії
22:45
Нова Каховка
В окупованій Новій Каховці чутно вибухи
22:43
Coca-Cola
Coca-Cola оцінила збитки від виходу з ринку РФ в $195 млн
22:33
Оновлено
Зоря Ліга Конференцій
Луганська "Зоря" розгромно програла румунській "Університаті Крайові" і вибула з Ліги конференцій
22:30
Ексклюзив
Василь Зварич
Наслідки агресивної політики РФ має відчути на собі кожен росіянин, який її не засудив, - посол у Польші Зварич
22:29
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
"Россиян имеют и имеют, а те огрызнуться не могут". ГУР перехопила розмову окупанта з дружиною, у якій обговорюють вибухи в Криму
22:14
Швеція не виключає, що може виробляти зброю для України, - Міноборони
22:09
Вартість електроенергії у Європі досягла рекордного рівня
22:03
Віктор Ющенко
Віктор Ющенко надсилатиме українським захисникам мед
21:52
Військові літаки РФ цього тижня щонайменше 3 рази потрапляли в зону розпізнавання ППО Аляски
Військові літаки РФ цього тижня щонайменше 3 рази потрапляли в зону розпізнавання ППО Аляски
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV