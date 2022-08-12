Російські посадовці проходили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу безпілотників, - Держдеп США
У Держдепартаменті США сказали, що російські чиновники проходили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу безпілотників між двома країнами
Про це заступник речника Держдепу Ведант Пател сказав журналістам під час телефонного брифінгу 11 серпня, передає Reuters.
За його словами, російські посадовці "в останні кілька тижнів" навчалися в Ірані користуватися безпілотниками. Тому США "енергійно застосовуватимуть" санкції щодо як російської, так і іранської торгівлі зброєю.
"Передача безпілотників між двома країнами потенційно підпадає під санкції відповідно до численних положень. Ми й далі неймовірно занепокоєні використанням і поширенням Іраном БПЛА. Вони використовувалися для нападу на американські війська, наших партнерів у регіоні та міжнародні транспортні організації", - наголосив Пател.
- 24 липня ЗМІ замайоріли інформацією, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.
- Проте 26 липня координатор ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників до Росії.
- Тоді ж Іран уклав з РФ ще й угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
- 9 серпня стало відомо про наявність інформації у США, що росіяни розпочали навчальні тренування з безпілотниками в Ірані.
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