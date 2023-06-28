Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Російські пропагандисти дісталися до шкіл
OPINION

Російські пропагандисти дісталися до шкіл

Сергій Громенко
28 червня, 2023 середа
18:00
Погляд Сергій Громенко

В російських підручниках з'явилася офіційна історія "спєціальнай ваєннай апєрациі"

Видання SOTA опублікувало фото уже надрукованого підручника для 10-11 класів, навчання за яким почнеться уже з 1 вересня.

Першим автором нового підручника значиться В’ячеслав Ніконов – депутат Держдуми, голова правління фонду "Русский мир" та онук сталінського наркома В’ячеслава Молотова. Очевидно, саме його внеском можна пояснити не лише зміст, але й специфічну лексику тексту.

Кризу в російсько-українських стосунках, за підручником, спровокував Євромайдан, особливо ж – "озброєні молодчики" в Одесі та "каральні батальйони" на Донбасі, у протистоянні з якими відбулося проголошення незалежності Л/ДНР. Президент Петро Порошенко відразу зайняв "жорстко антиросійську лінію", а 2019 р. зазнав поразки від Володимира Зеленського, "котрий, однак, проводив політику, яка мало відрізнялася від попередньої". Вся історія 2014-2021 рр. вклалася у три абзаци.

Читайте також: Роспропаганда виявилася ефективною зброєю проти... Кремля

Натомість "спеціальна воєнна операція" описана на чотирьох із половиною сторінках. Причиною війни назване "прагнення Сполучених Штатів зберегти своє домінування в умовах, коли їхні економічне політичні та моральні позиції помітно слабшали на тлі підйому нових центрів сили". Через це "США взяли курс на підрив позицій держав, здатних кинути виклик їх гегемонії". Зокрема Америка "та її європейські васали" просували військову інфраструктуру НАТО до російських кордонів, "проти Росії за надуманими приводами вводилися нові й нові санкції, велася безупинна економічна та інформаційна війна".

То до чого ж тут Україна? Відповідь з підручника така: "Як ударний кулак Заходу, націлений проти Росії, стала використовуватися Україна, що опинилася в роки президентства П.О. Порошенка та В.О. Зеленського під повним зовнішнім управлінням з боку Вашингтона". Мало того, що "на території України розміщувалися американські та британські військові об'єкти", ще й "військові інструктори НАТО готували її Збройні сили до ведення воєнних дій проти Донецької та Луганської народних республік, проти нашої країни".

Читайте також: Коли історія корчить гримаси

Список закидів до України з боку російської пропаганди не змінився: "посилена ідеологічна обробка в антиросійському ключі", "героїзація нацизму", регулярні "факельні марші фашистських організацій", звеличення "нацистських злочинців" Степана Бандери й Романа Шухевича, включення "неонацистських бандформувань "4308", "Айдар", "Донбас" до складу ЗСУ, а також, "з повного схвалення Заходу", 8-річні щоденні обстріли міст Донбасу з тисячами жертв. В підсумку, Україну "перетворювали на плацдарм для нападу НАТО на нашу країну".

Зі свого боку, "Москва висунула низку вимог, які були покликані нормалізувати відносини Росії із Заходом". Однак "країни Заходу та Україна відповіли категоричною і зверхньою відмовою". Нарешті, "у січні 2022 р. в Москві стало відомо про підготовку на початку березня широкомасштабної воєнної операції із захоплення Донбасу та Криму українськими військами за західної підтримки. Росія була змушена вжити превентивних заходів" (наводиться короткий перелік російських актів з визнання Л/ДНР).

Читайте також: "Ми живемо в жовтому човні…"

"А 24 лютого розпочалася спеціальна воєнна операція (СВО): російські війська увійшли на територію України. Основними завданнями операції стали порятунок ДНР і ЛНР від щоденних обстрілів, забезпечення їхнього суверенітету, демілітаризації та денацифікації України".

Як і варто було очікувати в такому тексті, "з перших днів СВО стала позначатися абсолютна перевага наших збройних сил у повітрі й на морі. Використовувалися новітні високоточні системи озброєнь, що дозволяють завдавати ударів по об'єктах української та натовської військової інфраструктури в глибині території противника, були знищені виробничі потужності українського ВПК, підприємства з виробництва паливно-мастильних матеріалів, військові аеродроми. Російські Збройні сили та бійці народні міліції ДНР і ЛНР демонстрували зразки високої мужності, героїзму, успішно вирішуючи поставлені перед ними бойові завдання".

Читайте також: Про експерименти в історії

Наступні півтори сторінки присвячені висвітленню кількох подібних "зразків героїзму".

Втім, не закривали очі автори підручника і на тимчасові труднощі. Один абзац присвячений західним санкціям "в порушення будь-яких юридичних норм", які вилилися "в неприкрите пограбування". Ба більше, "відкрито ставилися цілі "розірвати на шматки" російську економіку, викликати в нас голод і товарний дефіцит, породити обурення людей, масові протести, домогтися повалення уряду та розвалу Росії на частини".

Ще один абзац – про західну допомогу грошима та озброєннями "антинародному київському режиму".

Однак, хвастає підручник, "плани західних стратегів повністю провалилися": населення країни підтримало СВО, згуртувалося навколо Путіна, чий рейтинг перевищив 80%, російська економіка вистояла (продаж газу тільки за рублі), міжнародна ізоляція Росії не настала (окрема похвала Китаю та БРІКС), західні країни самі потерпають від санкцій – і так на цілу сторінку.

Наприкінці розділу наратив повністю заміщується гаслами: "Не вперше нашій країні доводиться вступати в бій із черговим претендентом на світове панування. І завжди вона з честю виходило з цього випробування, здобувши перемогу над силами об'єднаного Заходу. Так буде і цього разу. Наша справа права! Ворог буде розбитий! Перемога буде за нами!".

Джерело

Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Росія
освіта
Війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
Аліна Левченко Богдан Торохтій
27 червня, 2023 вiвторок
Дружина "слуги" Торохтія придбала квартиру та приміщення в курортному містечку Болгарії під час війни, - Bihus.Info
27 червня, 2023 вiвторок
Президент "Шахтаря" визначився з новим головним тренером команди, - ЗМІ
Єнс Столтенберг
28 червня, 2023 середа
Столтенберг про питання членства України в Альянсі: Путін не має права вето на розширення НАТО
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 40.38
    Продаж 41.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
28 червня
18:22
Ексклюзив
Олег Дунда
Якщо в Красноярську з'явиться кількатисячне бандформування, яке захопить владу - Москва цьому не завадить, - нардеп Дунда
18:21
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Дарина Вдовенко проти суперзвєзди Lobodи. Як ужитися з цими двома світами
18:16
Анджей Дуда, Володимир Зеленський і Гітанас Науседа
Підготовка до саміту НАТО, ситуація на фронті, євроінтеграція та Формула миру: Зеленський у Києві зустрівся з президентами Литви та Польщі
18:05
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожин є агентом ФСБ, який виконував завдання зі зміни Путіна, - політолог Фельштинський
17:45
суд
Прокурор, який здавав ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині, отримав довічне ув'язнення
17:30
Олена Костевич
Золото в кульовій стрільбі: як Україна виступає на Європейських іграх 28 червня
17:24
алкоголь
Виробник алкоголю Bacardi, який обіцяв піти з РФ, збільшив прибуток філії утричі, - ЗМІ
17:24
Оновлено
Краматорськ, обстріл
Ракетний удар РФ по Краматорську: кількість загиблих зросла до 11
17:19
компанія Urenco
Україна обговорила з британською компанією подальше зменшення світової залежності від ядерного палива з РФ
17:11
Євген Борисов
Звільнили начальника Одеського ТЦК Борисова, у якого знайшли елітне житло в Іспанії
17:07
Під час робіт у полі на Херсонщині на російській міні підірвався комбайн
16:53
Пєсков та Путін
"Армія та народ були з Путіним під час заколоту": Пєсков запустив новий наратив роспропаганди
16:47
окупанти крим
У Голій Пристані окупанти облаштовують склади награбованого майна і розбирають автівки на запчастини
16:38
кайданки
У Білорусі запропонували примусово лікувати педофілів: хімічну кастрацію можна буде пройти добровільно
16:36
Запоріжжя
Пропозиція перейменувати Запоріжжя має рекомендаційний характер, - Нацкомісія зі стандартів мови
16:36
Андрій Ярмоленко
Луческу сформував список футболістів, які поїдуть на збори "Динамо"
16:27
Закликав здаватися й утік до РФ: ексголові сільради на Київщині оголосили підозру
16:24
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
У МЗС Китаю стримано відреагували на слова посла в ЄС про кордони України 1991 року
16:23
Литва прапор
Щоб не потрапили в РФ чи Білорусь: Литва на рік заборонила транзит товарів подвійного призначення
16:18
Ексклюзив
Карта бойових дій-2706
Окупанти намагаються використовувати шлях через Армянськ, але він надто близько до позицій ЗСУ, - Гуменюк
16:14
мозаїчне панно на ВДНГ
На ВДНГ у Києві знищили унікальне мозаїчне панно. У МКІП та ДСНС відреагували
16:10
Комітет Національної премії "Кіноколо" оголосив набір кінокритиків
16:07
Наталія Гуменюк
Росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси, аби Миколаївщина не увійшла до "зернової угоди", – Гуменюк
16:05
OPINION
Олексій Копитько
Чого боїться Орбан?
15:42
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ
15:42
Оновлено
Сергій Суровікін
NYT: Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати заколот у Росії. У Кремлі відреагували
15:41
Верховна Рада
Парламент дозволив військовим використовувати авто з кермом праворуч
15:36
медичний канабіс
Зеленський підтримав легалізацію ліків на основі канабісу в Україні
15:30
Мавка
Українська "Мавка" стартує у кінопрокаті Сербії та Чорногорії
15:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:23
До Польщі прибули 14 американських танків Abrams
15:21
Ексклюзив
Вогневі та бойові спроможності ЗСУ зросли: у деяких елементах бою росіяни вже позаду, - капітан ЗСУ Прозапас
15:18
Ексклюзив
Бахмут
Сили оборони почали процес повернення своїх позицій в Бахмуті, - військовий експерт Коваленко
15:13
на фото: затриманий коригувальник ворожих обстрілів по прикордонню Сумщини
Коригував обстріли РФ по прикордонню Сумщини: СБУ затримала колишнього "регіонала"
15:06
Російський БТР
У селі на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни на БТР переїхали пенсіонерку
14:57
танк Leopard 1
Швейцарія відхилила запит на продаж 96 танків Leopard 1, які призначались Україні
14:48
Міста та їхні герої: у Києві відбудеться прем’єра документалки про героїзм українського народу
14:37
Мінкульт оголошує прийом заявок на членство в наглядовій раді Українського інституту книги
14:36
поїзд_Укрзалізниця
Шмигаль відповів на петицію щодо запровадження жіночих купе в усіх поїздах Укрзалізниці
14:30
Ексклюзив
Карта бойових дій_2106
Коли займаємо окопи на Запорізькому напрямку, немов із-під землі вилазять росіяни й починається бій, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV