Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

РосЗМІ поширили коментар військового аналітика США С. Ріттера, відомого підтримкою президента РФ Володимира Путіна, про те, що нібито розвідка США не надає президенту США Джо Байдену достовірних даних щодо ситуації в Україні. Аналітик вважає, що американського президента ввели в оману й той не розуміє, що підтримка США не допоможе українцям у війні.

Насправді це викривлений переказ новини, поширеної 30 березня виданнями NBC, National Post із посиланням на американську розвідку. У ній ішлося про те, що оточення Володимира Путіна навмисно дезінформує його про ситуацію на фронті, боячись розповідати про поразки росіян у війні проти України.

"Приписуючи потрібні РФ твердження окремим іноземним спікерам, росія намагається створити ілюзію відсутності підтримки України в США. Але, за даними останнього опитування Ipsos, 53% американців висловились за підтримку України до перемоги", - наголосили в Центрі при РНБО.

24 серпня президент США Джо Байден з нагоди Дня Незалежності України оголосив про новий пакет військової допомоги на майже $3 млрд.

Також до державного бюджету України 24 серпня надійшли 3 з $4,5 млрд безповоротної грантової допомоги від США, яку вони обіцяли раніше.

Новий пакет військової допомоги від США на $3 млрд містить 6 додаткових зенітно-ракетних систем NASAMS, контрбатарейні радари, дрони та сотні тисяч боєприпасів.

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