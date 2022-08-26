Російські штурмовики завдали п’ять ударів по позиціях ЗСУ на Півдні

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні складна, але контрольована. Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли із ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари", - пише "Південь".

За день, 25 серпня, російська штурмова авіація та гелікоптер завдали п’ять ударів по позиціях ЗСУ вздовж лінії бойового зіткнення. Без наших втрат.

"Реактивними системами залпового вогню “Ураган” надвечір вдарив по Березнегуватській громаді. Влучання по сільськогосподарських площах. Без людських втрат", - пишуть в ОК.

За день, 25 серпня, українська авіація вдарила по засобах ППО російського агресора у Херсоні та Нововоскресенському.

Російський агресор через погодні умови зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

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