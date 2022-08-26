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Війна з Росією: хроніка
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Російські штурмовики завдали п’ять ударів по позиціях ЗСУ на Півдні

26 серпня, 2022 п'ятниця
04:36
війна з Росією ЗСУ, південний напрямок

За день, 25 серпня, вздовж південної лінії фронту російська штурмова авіація та гелікоптер завдали п’ять ударів по позиціях ЗСУ

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні складна, але контрольована. Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли із ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари", - пише "Південь".

За день, 25 серпня, російська штурмова авіація та гелікоптер завдали п’ять ударів по позиціях ЗСУ вздовж лінії бойового зіткнення. Без наших втрат.

"Реактивними системами залпового вогню “Ураган” надвечір вдарив по Березнегуватській громаді. Влучання по сільськогосподарських площах. Без людських втрат", - пишуть в ОК.

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