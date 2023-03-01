Російські снаряди зруйнували будинки та фермерське господарство на Нікопольщині. Вбито поголів'я тварин

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російський агресор цілив по Нікопольському району тричі. Обійшлось без жертв серед людей, але було пошкоджене фермерське господарство. Російські снаряди вбили поголів’я тварин.

Руйнування також є у 2 приватних будинках та 3 господарських спорудах.

"Цілити по мирних людях та тваринах - розваги душевнохворих. Маніакальний синдром недонаціі. Про які переговори з ними може бути мова? Зло буде знищене. Наші ЗСУ знають свою справу. А ми їм довіряємо!", - пише Лисак.