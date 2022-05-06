Російські солдати насипають пісок у паливну систему танків, щоб не йти в атаку: СБУ перехопила розмову окупантів
Служба безпеки України перехопила розмову чергового російського загарбника з його товаришем. У ній вони обговорюють лайфхаки російських солдатів, які ті придумують, аби не померти на війні в Україні
Відповідний аудіозапис оприлюднили на фейсбук-сторінці відомства.
До прикладу, щоб не завівся танк, окупанти радять насипати піску у пальне. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за вже відомим напрямом корабля.
"Бойцы песок сыплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…" – розповів росіянин своєму товаришу.
У свою чергу той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши "ні" у відповідь, замислюється на повторенням "лайфхаку" у власному підрозділі.
- Також російські окупанти відмовляються брати участь у наступі у Харківській області, навіть під загрозою розстрілу
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе