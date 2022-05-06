Російські солдати насипають пісок у паливну систему танків, щоб не йти в атаку: СБУ перехопила розмову окупантів

Відповідний аудіозапис оприлюднили на фейсбук-сторінці відомства.

До прикладу, щоб не завівся танк, окупанти радять насипати піску у пальне. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за вже відомим напрямом корабля.

"Бойцы песок сыплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…" – розповів росіянин своєму товаришу.

У свою чергу той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши "ні" у відповідь, замислюється на повторенням "лайфхаку" у власному підрозділі.

Також російські окупанти відмовляються брати участь у наступі у Харківській області, навіть під загрозою розстрілу

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